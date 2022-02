Coppa Italia | Juventus-Sassuolo in streaming | dove vedere la gara in diretta

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercandoTv, sfida valida per gli i quarti di finale di, che si disputano insecca; in caso di parità al termine dei novanta minuti si andrà quindi ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. I bianconeri si L'articolo

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - alpercia : RT @SkySport: ATALANTA-FIORENTINA 2-3 Risultato finale ? ? rig. #Piatek (9') ? #Zappacosta (30') ? #Boga (56') ? #Piatek (71') ? #Milenkovi… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: All’ultimo secondo la Fiorentina, in 10 uomini, batte l’Atalanta e vola in semifinale di Coppa Italia. Ma che partita è… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Ospite ai microfoni di Sportmediaset, l'ex Lille ha parlato così del successo sulla Lazio nel quarto di finale diche si è giocato ieri: 'Il derby è molto importante per Milano, per noi ...Roma, 10 febbraio 2022 - La sconfitta incontro l' Inter non è andata giù a Jose Mourinho che avrebbe voluto conquistare la finale della competizione. Larestava tra gli obiettivi stagionali della Roma che adesso dovrà ...La Fiorentina, con un uomo in meno, segna all'ultimo secondo con Milenkovic e si regala la semifinale di Coppa Italia! 35' - Partita che si è innervosita molto, anche perché i giocatori dell'Atalanta ...Nei quarti di finale di Coppa Italia la Fiorentina batte l'Atalanta 3-2 e si qualifica per la semifinale del torneo, dove affronterà la vincente di Juventus-Sassuolo. Al Gewiss Stadium gol e ...