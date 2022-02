Concessioni balneari, Gentiloni: “Vanno riassegnate con gare” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sulla questione delle Concessioni balneari “non è che occorra rivedere molte norme. La soluzione che la Commissione indica da tempo è abbastanza semplice: riassegnare tramite gare le Concessioni esistenti, facendolo in maniera da tenere conto degli investimenti fatti finora”. Lo dice il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa a Bruxelles. Le gare, pur tenendo degli investimenti pregressi, devono essere fatte “senza favorire soggetti rispetto ad altri, o un modello di gestione rispetto ad un altro. Un conto è tenere conto degli investimenti e delle ricadute sociali, un altro conto è favorire questo o quel soggetto rispetto alla concorrenza”, conclude Gentiloni, ribadendo la linea che la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sulla questione delle“non è che occorra rivedere molte norme. La soluzione che la Commissione indica da tempo è abbastanza semplice: riassegnare tramiteleesistenti, facendolo in maniera da tenere conto degli investimenti fatti finora”. Lo dice il commissario europeo all’Economia Paolo, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa a Bruxelles. Le, pur tenendo degli investimenti pregressi, devono essere fatte “senza favorire soggetti rispetto ad altri, o un modello di gestione rispetto ad un altro. Un conto è tenere conto degli investimenti e delle ricadute sociali, un altro conto è favorire questo o quel soggetto rispetto alla concorrenza”, conclude, ribadendo la linea che la ...

