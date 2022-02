Ciclismo | Tour of Provence 2022 | Filippo Ganna trionfa nel prologo

(Di giovedì 10 febbraio 2022)prosegue il suo convincente inizio di stagione. Il campione mondiale a cronometro ha infatti vinto ilinaugurale delde La, corsa su tre giorni aperta oggi dalla prova contro il tempo di 7,1 chilometri per le strade di Berre l’Etang. Doppietta per il team Ineos Grenadier, visto che alle spalle disi è piazzato Ethan Hayther con un ritardo di 12 secondi mentre la terza posizione è andata a Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ) a 13?. Maglia nera di leader della generale per l’azzurro, che ha così bissato il successo della scorsa domenica nella cronometro finale di dell’Etoile de Besse’ges. SportFace.

Filippo Ganna, campione del mondo a cronometro, ha vinto il crono prologo del Tour de La Provence, corsa a tappe di tre giorni. Su un percorso di 7,1 chilometri per le strade di Berre l'Etang (Francia) ha staccato il suo compagno di squadra dell'Ineos Grenadier Ethan Hayter di 12 secondi mentre la terza posizione è andata a Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ) a 13 secondi.