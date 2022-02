Biblioteche Bologna: eventi per bambini e ragazzi - mostre (Di giovedì 10 febbraio 2022) ...obbligatoria chiamare lo 051 404930 o scrivere a bibliotecaborgopanigale@comune.Bologna.it ore 16. ore 17.30: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti Ti leggo una storia . Letture ad alta voce di ... Leggi su emiliaromagnanews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) ...obbligatoria chiamare lo 051 404930 o scrivere a bibliotecaborgopanigale@comune..it ore 16. ore 17.30: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti Ti leggo una storia . Letture ad alta voce di ...

Advertising

NDimensione : RT @chiartin: Per i non bolognesi: l’incontro di martedì #8febbraio alle 18 sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di… - BiblioSalaborsa : RT @chiartin: Per i non bolognesi: l’incontro di martedì #8febbraio alle 18 sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di… - CentroAstalli : RT @chiartin: Per i non bolognesi: l’incontro di martedì #8febbraio alle 18 sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di… - tsedizioni : RT @chiartin: Per i non bolognesi: l’incontro di martedì #8febbraio alle 18 sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di… - chiartin : Per i non bolognesi: l’incontro di martedì #8febbraio alle 18 sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale… -

Ultime Notizie dalla rete : Biblioteche Bologna Bologna biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 10 a mercoledì 16 febbraio L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche. Venerdì 11 febbraio ore 18: Biblioteca Salaborsa - piazza coperta Nell'ambito della rassegna Le voci ...

Biblioteche Bologna: eventi per bambini e ragazzi - mostre ... propone BiblioTrek, un trekking urbano tra libri e luoghi della lettura, per far conoscere e condividere il mondo dei libri di Bologna. Ogni percorso toccherà una o più biblioteche cittadine, ...

Biblioteche Bologna: eventi per bambini e ragazzi – mostre Emilia Romagna News 24 Al via ad Adria la realizzazione della biblioteca 4.0 con sala lettura smart ADRIA (Rovigo) - E' tempo di cambiamenti alla biblioteca di piazza Bocchi sia in termini di servizi pubblici che strutturali. Uno dei luoghi di eccellenza per la cultura sarà infatti trasformato ...

"Il patrimonio culturale di Bologna allo specchio dei viaggiatori europei" alla Biblioteca Universitaria Dal 22 gennaio al 18 marzo la mostra "Il patrimonio culturale di Bologna allo specchio dei viaggiatori europei. Esplorazioni tra la prima modernità e l’era contemporanea" sarà ospitata in Aula Magna ...

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di. Venerdì 11 febbraio ore 18: Biblioteca Salaborsa - piazza coperta Nell'ambito della rassegna Le voci ...... propone BiblioTrek, un trekking urbano tra libri e luoghi della lettura, per far conoscere e condividere il mondo dei libri di. Ogni percorso toccherà una o piùcittadine, ...ADRIA (Rovigo) - E' tempo di cambiamenti alla biblioteca di piazza Bocchi sia in termini di servizi pubblici che strutturali. Uno dei luoghi di eccellenza per la cultura sarà infatti trasformato ...Dal 22 gennaio al 18 marzo la mostra "Il patrimonio culturale di Bologna allo specchio dei viaggiatori europei. Esplorazioni tra la prima modernità e l’era contemporanea" sarà ospitata in Aula Magna ...