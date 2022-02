Belen Rodriguez | fulmine a ciel sereno | questa è una brutta batosta!

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Una delusione professionale davvero inaspettata per la showgirl argentina I risultati degli ascolti dell’ultima giornata in tv hanno mostrato un flop per ‘Le Iene’, condotte per l’occasione dall’ex compagna di Stefano De Martino. C’era grande attenzione sul risultato degli ascolti della serata di mercoledì L'articolo proviene da Inews24.it.

La showgirl argentina ammette: Lui la persona che pi mi ha fatto soffrire in assoluto .e Stefano De Martino sono di nuovo una ...passa in rassegna la lista dei suoi ex fidanzati e… ne ha per tutti. Al debutto alla co - conduzione delle Iene, la showgirl argentina si sottopone all'interrogatorio di Teo ...Al comando questa volta c’era Belen Rodriguez e tutti si aspettavano davvero molto. Tra l’altro era da un po’ che la showgirl argentina non si vedeva in prima serata con uno show a sua disposizione.Si è parlato così di un ritorno di fiamma tra i due, visto che sono stati avvistati in diverse occasioni insieme. Adesso Belen ha deciso di uscire allo scoperto ed ha confessato tutto. Belen Rodrigue ...