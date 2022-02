Alessandro Basciano si prende gioco di Antonio e sminuisce anche i suoi disturbi alimentari

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono personaggi noti e poco noti che in queste sei edizioni del Grande Fratello VIP sono entrati in casa e ne sono usciti benissimo. Personaggi del calibro di Daniele Bossari, che sono diventati amatissimial pubblico che non li conosceva prima. Personaggi come Ivana o Giulia de Lellis che hanno regalato bellissime amicizie al pubblico…La lista non è così lunga ma in ogni caso, ci sono persone che davvero, dopo il GF VIP, hanno ritrovato migliaia di persone pronte a conoscerle meglio e ad apprezzarle. E poi ci sono personaggi che non hanno sfruttato in nessun modo la loro occasione e nel caso di, un semi sconosciuto, la cosa è parecchio evidente. La sua relazione tossica con Sophie Codegoni non piace neppure ai familiari di lui, figuriamoci al pubblico. La cosa grave è che non dovrebbe piacere in primis a ...