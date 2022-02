VIDEO Leonardo Donaggio quinto nel big air a Pechino 2022. Riviviamo la sua run spettacolare

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un debutto con i fiocchi alla prima, storica, volta del big air alle Olimpiadi. Non può che essere soddisfattoclassificato nella specialità di sci freestyle con il punteggio complessivo di 172.00. L’azzurro, il più giovane della spedizione, ha rubato l’occhio soprattutto nella run d’apertura, valutata sopra i 90 punti, precisamente 91.00 con una valutazione della giuria concorde tra il 90 e il 91, numeri che hanno permesso al veneziano classe 2003 di concedersi il lusso di chiudere la prima prova addirittura al terzo posto, per poi scivolare di due piazze con un secondo tentativo da 81.00.allora il primo, stilosissimo, trick di. ILDELLA PRIMA RUN DI ...

Advertising

infoitsport : VIDEO Leonardo Donaggio, il giovane azzurro è in finale nello slopestyle freestyle a Pechino 2022! - infoitsport : Olimpiadi invernali - Leonardo Donaggio dà spettacolo nel Freestyle Big Air: è in finale! - Video Pechino 2022 - itsmepahlevi : Manuel Scalco & Leonardo Lucatto - itsmepahlevi : Manuel Scalco & Leonardo Lucatto - itsmepahlevi : Manuel Scalco & Leonardo Lucatto -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Leonardo

... FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 3 -Donaggio 04.55, SNOWBOARD: cross donne ...Player sarà disponibile anche su TimVision e che Discovery+ è già disponibile su Amazon Prime...DiCaprio, Jennifer Davisson e Michael Hampton sono i produttori esecutivi di Appian Way. ... Link teaser trailer Shining Girls ? Official Teaser - Apple TV+ Watch thison YouTubeUn debutto con i fiocchi alla prima, storica, volta del big air alle Olimpiadi. Non può che essere soddisfatto Leonardo Donaggio, quinto classificato nella specialità di sci freestyle con il punteggio ...Il più giovane azzurro ai Giochi, veneziano del Lido cresciuto a Belluno, a 18 anni un esordio da favola per Leo, che ha sognato anche il podio ...