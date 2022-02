Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Viabilità DEL 9 FEBBRAIO 2022 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERUTURA A Roma CHIUSA VIA LAURENTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI LEVA, PER UNA FUGA DI GAS IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PRIMI RALLENTAMENTI IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO LA STAZIONE DI TORRENOVA DELLA METRO C E’ CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI, IN DIREZIONE PANTANO, LA CAUSA UN GUASTO TECNICO IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA STAZIONE GIARDINETTI SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO SONO ATTIVE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)DEL 9 FEBBRAIOORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERUTURA ACHIUSA VIA LAURENTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI LEVA, PER UNA FUGA DI GAS IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PRIMI RALLENTAMENTI IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO LA STAZIONE DI TORRENOVA DELLA METRO C E’ CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI, IN DIREZIONE PANTANO, LA CAUSA UN GUASTO TECNICO IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA STAZIONE GIARDINETTI SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO SONO ATTIVE ...

