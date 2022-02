Via la mascherina al chiuso dal 1° aprile. Ma il super green pass resta fino a giugno (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb – Via la mascherina al chiuso dal 1° aprile – e a partire dalla stessa data la capienza negli stadi torna al 75% – ma il super green pass resterà in vigore almeno fino al 15 giugno. Il governo procede (ma senza fretta) all’allentamento di obblighi e restrizioni anti Covid: il 31 marzo scade l’obbligo di mascherina al chiuso e non sarà rinnovato. Lo stesso vale per lo stato di emergenza sanitaria, che scade in quella stessa data. Questo venerdì via l’obbligo della mascherina all’aperto (salvo casi di affollamento) e via libera alla riapertura delle discoteche. Dall’11 febbraio via la mascherina all’aperto Dall’11 febbraio stop all’obbligo di mascherine all’aperto. Da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb – Via laaldal 1°– e a partire dalla stessa data la capienza negli stadi torna al 75% – ma ilresterà in vigore almenoal 15. Il governo procede (ma senza fretta) all’allentamento di obblighi e restrizioni anti Covid: il 31 marzo scade l’obbligo diale non sarà rinnovato. Lo stesso vale per lo stato di emergenza sanitaria, che scade in quella stessa data. Questo venerdì via l’obbligo dellaall’aperto (salvo casi di affollamento) e via libera alla riapertura delle discoteche. Dall’11 febbraio via laall’aperto Dall’11 febbraio stop all’obbligo di mascherine all’aperto. Da ...

Advertising

mbx1900 : Dunque ordinanza già firmata da Speranza: dall’11-2 via mascherina al chiuso Dal 1-4 via al chiuso ovunque Se la… - simone_dela : RT @RaiNews: Meno di 48 ore e potremo tornare a passeggiare all'aria aperta senza la mascherina - RaiNews : Meno di 48 ore e potremo tornare a passeggiare all'aria aperta senza la mascherina - Teolandia : Deo Gratias!! Da venerdì in tutta Italia non ci sarà più l’obbligo di mascherina all’aperto - infoitsalute : Dall'11 via la mascherina all'aperto, obbligo al chiuso fino al 31 marzo -