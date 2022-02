Uomini e Donne: Pinuccia, senza la dose booster, viene fatta scendere dal treno (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Disavventura per Pinuccia di Uomini e Donne Brutta disavventura per Pinuccia del Trono Over di Uomini e Donne. La Dama del dating show infatti, che durante l’ultima puntata è apparsa giù di morale, ha svelato di essere stata protagonista di un brutto episodio. Pinuccia infatti ha raccontato che mentre era in viaggio per recarsi alla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Disavventura perdiBrutta disavventura perdel Trono Over di. La Dama del dating show infatti, che durante l’ultima puntata è apparsa giù di morale, ha svelato di essere stata protagonista di un brutto episodio.infatti ha raccontato che mentre era in viaggio per recarsi alla L'articolo proda Novella 2000.

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - CupidEros69 : RT @leboudoird: Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno C. Bukowski… - musiclover_blu : Posso dire che la trasformazione di Amici in un mistro tra uomini e donne, c'è posta per te e grande fratello non mi piace affatto -