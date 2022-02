Striscia la notizia | rivoluzione dietro il bancone | conduttore fatto fuori?

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuovo importante cambiamento in casa Mediaset.ildel popolare Tg satiricolasta per arrivare una nuova conduttrice. Cambio di guardia per la conduzione del Tg satirico di Antonio Ricci. Lo storico presentatore Enzo Iacchetti è stato sostituito da una popolare conduttrice. Ecco chi affiancherà Ezio Greggio durante le prossime puntate.