Sassuolo-Roma, sul maxischermo la foto di Alessandro Venturelli: l'appello di allenatore e capitano a Chi l'ha visto? VIDEO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Domenica alle ore 18 si gioca Sassuolo-Roma. Per l'occasione sul maxischermo del Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà proiettata la... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Domenica alle ore 18 si gioca. Per l'occasione suldel Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà proiettata la...

Advertising

Sara51068792 : RT @SassuoloUS: Venerdì dalle ore 9 alle 15 i tifosi che hanno acquistato l'abbonamento per il girone di ritorno potranno richiedere un pas… - SassuoloUS : Venerdì dalle ore 9 alle 15 i tifosi che hanno acquistato l'abbonamento per il girone di ritorno potranno richieder… - sportli26181512 : #Roma verso il Sassuolo: si scaldano Felix e Shomurodov: Zaniolo è squalificato, Abraham in dubbio: Mourinho con l'… - siamo_la_Roma : ?? Dopo la #CoppaItalia è già tempo di #SerieA ???? Contro il #Sassuolo #Mourinho deve inventare l'attacco ?? #Felix… - sassuolonews : Abraham infortunio: a rischio per Sassuolo-Roma. Gli aggiornamenti -