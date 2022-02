Renzi è passato alla controffensiva sul caso Open (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 indagati, di cui 4 sono società, nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Open. Tra questi il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi e gli onorevoli Maria Elena Boschi e Luca Lotti. L'udienza si terrà il 4 aprile davanti al gup del tribunale di Firenze. Renzi è accusato di finanziamento illecito ai partiti assieme all'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione Open, agli imprenditore Marco Carrai e Patrizio Donnini, a Maria Elena Boschi e Luca Lotti. Due gli episodi di corruzione per l'esercizio della funzione che vengono contestati entrambi all'onorevole Pd Luca Lotti, ex membro del cda della fondazione e figura del governo tra il 2014 e il 2017, periodo in cui, secondo le accuse, si sarebbe adoperato per disposizioni ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 indagati, di cui 4 sono società, nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione. Tra questi il senatore e leader di Italia Viva, Matteoe gli onorevoli Maria Elena Boschi e Luca Lotti. L'udienza si terrà il 4 aprile davanti al gup del tribunale di Firenze.è accusato di finanziamento illecito ai partiti assieme all'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione, agli imprenditore Marco Carrai e Patrizio Donnini, a Maria Elena Boschi e Luca Lotti. Due gli episodi di corruzione per l'esercizio della funzione che vengono contestati entrambi all'onorevole Pd Luca Lotti, ex membro del cda della fondazione e figura del governo tra il 2014 e il 2017, periodo in cui, secondo le accuse, si sarebbe adoperato per disposizioni ...

agoacciaio : RT @RFHomer: @kiara86769608 Buono a sapersi quindi ormai tutto il @pdnetwork é passato dall'altra sponda... Come era facile prevedere, non… - Ursulinabella : RT @Eraclio64231340: Il signor renzi, abbassi un po' le orecchie, ducetti ne abbiamo avuti in passato, siamo riusciti a mandarli via, figur… - max65bo : RT @Eraclio64231340: Il signor renzi, abbassi un po' le orecchie, ducetti ne abbiamo avuti in passato, siamo riusciti a mandarli via, figur… - Giogio47658624 : RT @Eraclio64231340: Il signor renzi, abbassi un po' le orecchie, ducetti ne abbiamo avuti in passato, siamo riusciti a mandarli via, figur… - gladiatoremassi : RT @Eraclio64231340: Il signor renzi, abbassi un po' le orecchie, ducetti ne abbiamo avuti in passato, siamo riusciti a mandarli via, figur… -