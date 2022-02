Orrore in Iran, decapita la moglie 17enne e va in giro con la testa mozzata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È divenuto virale, in Iran e nel mondo, il video che mostra uomo con in mano la testa di una donna decapitata, scatenando la reazione indignata di molti Iraniani che chiedono l’approvazione di leggi per combattere la violenza contro le donne. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È divenuto virale, ine nel mondo, il video che mostra uomo con in mano ladi una donnata, scatenando la reazione indignata di moltiiani che chiedono l’approvazione di leggi per combattere la violenza contro le donne. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

