Milan, non solo Botman: Maldini al lavoro per un altro colpo in difesa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il processo di crescita del Milan di Stefano Pioli dipenderà principalmente da due fattori: i risultati del campo e le scelte sul mercato.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il processo di crescita deldi Stefano Pioli dipenderà principalmente da due fattori: i risultati del campo e le scelte sul mercato....

Advertising

PietroMazzara : @Tommasolabate L’hai sofferta poco eh. Un dato, che a prescindere da come andrà a fine il campionato, è incontrover… - tancredipalmeri : L’Inter fatica come non mai: ecco perché il 21 marzo il Milan può essere primo e il Napoli secondo. E la Juve? La C… - CB_Ignoranza : 'Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”. Queste le parole di Maurizio… - FGiallorossa : @rogersgravato Ora, rivedendolo, gol nati da un 'fallo' come questo non li annullerei mai, così come non avrei annu… - carlito_786 : RT @86_longo: Una cosa non torna nelle dichiarazioni esclusive di #Donnarumma alla @Gazzetta_it: ha sempre parlato di scelta dettata dalle… -