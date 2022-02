Long Covid: disturbi legati all’olfatto dopo un anno (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Long Covid, quasi una persona su 4 continua a soffrire di disturbi olfattivi dopo anche più di un anno dal contagio; questo è quanto emerso dallo studio multicentrico italiano, pubblicato sulla rivista Brain Sciences. I risultati sono stati ottenuti da uno studio prospettico, il primo al mondo, condotto su 152 pazienti; una percentuale tra il 20% e il 25% di questi pazienti lamenta disturbi dell’olfatto. ll lavoro di ricerca, coordinato da Arianna Di Stadio, professore associato di Otorinolaringoiatria presso l’Università di Catania, ha dimostrato come su 152 pazienti, 50 pazienti (il 32,8% del totale) presentassero sintomi quali anosmia, ovvero assenza di olfatto; il 25 (16,4%) iposmia, cioè riduzione dell’olfatto. Il 10 (6,6%) parosmia, ovvero disfunzione dell’olfatto, e 58 ... Leggi su zon (Di mercoledì 9 febbraio 2022), quasi una persona su 4 continua a soffrire diolfattivianche più di undal contagio; questo è quanto emerso dallo studio multicentrico italiano, pubblicato sulla rivista Brain Sciences. I risultati sono stati ottenuti da uno studio prospettico, il primo al mondo, condotto su 152 pazienti; una percentuale tra il 20% e il 25% di questi pazienti lamentadell’olfatto. ll lavoro di ricerca, coordinato da Arianna Di Stadio, professore associato di Otorinolaringoiatria presso l’Università di Catania, ha dimostrato come su 152 pazienti, 50 pazienti (il 32,8% del totale) presentassero sintomi quali anosmia, ovvero assenza di olfatto; il 25 (16,4%) iposmia, cioè riduzione dell’olfatto. Il 10 (6,6%) parosmia, ovvero disfunzione dell’olfatto, e 58 ...

