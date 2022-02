LIVE Sci alpino, Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Vlhova, rimonta d’oro! Liensberger e Holdener sul podio. Brignone out (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.39: La “premiata ditta” Mauro Pini come tracciatore e Petra Vlhova in gara ha sbancato Pechino. per la slovacca, dominatrice della stagione, è la prima medaglia olimpica ed è oro! 7.38: E’ ORO PER PETRA Vlhova!!! Duerr è giù dal podio, quarta a 19 centesimi dalla testa. Argento Liensberger e Holdener bronzo! 7.37: Duerr all’intermedio ha 56 centesimi di vantaggio 7.35: Nettamente dietro anche la svizzera Gisin che subisce un ritardo pesante di 6 decimi ed è quinta. Liensberger sul podio! Ora Duerr a chiudere 7.35: Gisin all’intermedio ha un vantaggio di soli 9 centesimi 7.33: E’ fuori! Subito dopo il terzo rilevamento Hector che era nettamente avanti ha perso il ritmo ed è uscita dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.39: La “premiata ditta” Mauro Pini come tracciatore e Petrain gara ha sbancato Pechino. per la slovacca, dominatrice della stagione, è la prima medaglia olimpica ed è oro! 7.38: E’ ORO PER PETRA!!! Duerr è giù dal, quarta a 19 centesimi dalla testa. Argentobronzo! 7.37: Duerr all’intermedio ha 56 centesimi di vantaggio 7.35: Nettamente dietro anche la svizzera Gisin che subisce un ritardo pesante di 6 decimi ed è quinta.sul! Ora Duerr a chiudere 7.35: Gisin all’intermedio ha un vantaggio di soli 9 centesimi 7.33: E’ fuori! Subito dopo il terzo rilevamento Hector che era nettamente avanti ha perso il ritmo ed è uscita dal ...

