L' annuncio di Fauci | ' Gli Usa stanno uscendo dall' epidemia | restrizioni revocate entro l' anno'

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) In un'intervista al Financial Times, il virologo della Casa Bianca Anthonyha dichiarato che "negli Stati Uniti stiamoa fase dell'in piena regola di Covid". Nel corso dell'...

Nel corso dell'intervista,ha sottolineato che spera che 'presto' le restrizioni potranno essere revocate, probabilmente entro il 2022. Ma ha anche avvisato che potranno tornare a livello ...... che però non si è tirato indietro e continua a sottolineare che l'arriverebbe da Gérard ... "Anthonyè come Mengele"/ Il virologo nel mirino dei sostenitori di Trump Luc Montagnier è ...In un’intervista al Financial Times, il virologo della Casa Bianca Anthony Fauci ha dichiarato che “negli Stati Uniti stiamo uscendo dalla fase dell’epidemia in piena regola di Covid”. Nel corso ...Secondo Fauci infatti “in nessun modo potremo eradicare il virus ... quindi l’idea del premier britannico Boris Johnson è di cancellarle tra quindi giorni, come annunciato alla Camera Comuni, ...