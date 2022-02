L’ambiente entra nella Costituzione: “Giorno storico” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Un Giorno storico per la nostra Repubblica”: lo dichiarano le deputate di Bergamo del Partito Democratico Leyla Ciagà ed Elena Carnevali commentando la legge di riforma costituzionale che prevede l’inserimento della tutela delL’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nell’art. 9 della nostra Costituzione approvata dalla Camera in via definitiva con la maggioranza qualificata dei due terzi. “È la prima volta che si interviene sulla prima parte della Costituzione, quella che riguarda i principi fondamentali, ed è la prima volta che la tutela delL’ambiente si inserisce a pieno titolo nella nostra Costituzione facendo riferimento all’interesse delle future generazioni. Da sottolineare anche il riferimento, e anche questa è una novità assoluta, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Unper la nostra Repubblica”: lo dichiarano le deputate di Bergamo del Partito Democratico Leyla Ciagà ed Elena Carnevali commentando la legge di riforma costituzionale che prevede l’inserimento della tutela del, della biodiversità e degli ecosistemi nell’art. 9 della nostraapprovata dalla Camera in via definitiva con la maggioranza qualificata dei due terzi. “È la prima volta che si interviene sulla prima parte della, quella che riguarda i principi fondamentali, ed è la prima volta che la tutela delsi inserisce a pieno titolonostrafacendo riferimento all’interesse delle future generazioni. Da sottolineare anche il riferimento, e anche questa è una novità assoluta, ...

Advertising

Corriere : La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione. L’Aula della Camera ha defini… - lauraboldrini : La tutela dell'#ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi da oggi entra nella #Costituzione italiana. L'appr… - Tg1Rai : Giornata storica per la nostra #Costituzione. Da oggi l'ambiente - con esplicito riferimento alla biodiversità e a… - michelestimola : RT @lauraboldrini: La tutela dell'#ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi da oggi entra nella #Costituzione italiana. L'approvazi… - CostantinoCisl : RT @Corriere: La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione. L’Aula della Camera ha definitivamente… -