"Jessica? Ora ci penso io". Barù, clamoroso al GF Vip: cambia tutto adesso grazie a Alessandro Basciano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non solo l'eterno triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran al GF Vip 6. Le dinamiche della Casa sono sempre interessante e nell'ultimo periodo una in particolare sta attirando l'attenzione dei fan del reality. In particolare è quella che riguarda Barù Gaetani e Jessica Selassiè. La principessa ha espresso chiaramente i suoi sentimenti per il gieffino, che si è tirato indietro ammettendo di non voler costruire flirt in Casa, e di non essere certo di volerla conoscere meglio neppure lontano da Cinecittà. Eppure costantemente Barù si riavvicina a Jessica Selassiè facendole credere che le sue frasi siano dettate semplicemente da insicurezza e che in realtà ci sia una possibilità per loro come coppia. Il comportamento del nipote di Costantino Della Gherardesca non piace all'interno della Casa. E Soleil Sorge ...

