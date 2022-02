Il curling d'oro e Mr. Ping

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) E’ stata la mano di Dio? Sicuro che sì, la manina ubiqua di San Diego. Mentre a Los Angeles soseva alle nomination il suo agiografo preferito, nel Cubo di ghiaccio di Pechino soseva anche quei levigati sassoloni di granito (stones si dice, se volete tirarvela) da 18,6 chili. Sospinte, le stones, con le mani di Stefania Constantini e di Amos Mosaner fino al posto posto giusto, e soffiando pure sugli scopettini fino alla casa d’oro. E’ stata la mano del. Gioia pura per noi italiani, alla faccia degli arriccianaso che borbottano “che sport sarebbe?”, perché non sanno che alqui eravamo appassionati già da bambini: quando non c’erano le reti del Cav. a intasare i ripetitori e si vedeva la tv svizzera in pace. E in Svizzera è uno sport nazionale, roba da spellarsi le mani. Adesso l’Italia del ...