Gran Turismo - Una super intelligenza artificiale alza il livello della sfida

Si chiama Sophy ed è la nuova intelligenza artificiale che renderà ancor più emozionanti le gare del futuro Gran Turismo 7. Ed è il primo progetto nel mondo gaming di Sony AI, reparto specializzato del colosso giapponese. Uno dei punti critici dei videogiochi di guida (chi vi si cimenta, lo sa bene) è la facilità con cui si riescono a battere gli avversari virtuali nelle partite a giocatore singolo. Per questo la Sony e la Polyphony Digital hanno creato un'intelligenza artificiale con performance da superuomo: pensata per vincere, Gran Turismo Sophy è stata sviluppata osservando lo stile di guida dei piloti virtuali, mettendo insieme tutti i loro punti di forza per dar filo da torcere a chiunque. Difficoltà dinamica. A seconda del ...

