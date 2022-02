Forte vento al nord: standard fuorilegge anche per l’inquinamento dell’aria (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non solo alberi abbattuti, tetti scoperchiati e insegne divelte: le raffiche di vento che hanno imperversato ad oltre 100 km orari su Lombardia e Milano lo scorso 7 febbraio pare abbiano provocato anche repentini giramenti di testa, stati confusionali ed episodi di improvvisa e ingiustificata euforia collettiva fra gli abitanti dell’area metropolitana milanese, originati – secondo gli esperti – da un livello di ossigenazione dell’aria fuori dall’ordinario rispetto agli standard abituali. standard che confermano, purtroppo, una situazione media annuale “fuorilegge” per quanto riguarda le concentrazioni di micropolveri di varia natura. Come ci spiega Amat, l’Agenzia Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, gennaio 2022 è stato uno dei mesi più inquinati dell’ultimo decennio a Milano: i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non solo alberi abbattuti, tetti scoperchiati e insegne divelte: le raffiche diche hanno imperversato ad oltre 100 km orari su Lombardia e Milano lo scorso 7 febbraio pare abbiano provocatorepentini giramenti di testa, stati confusionali ed episodi di improvvisa e ingiustificata euforia collettiva fra gli abitanti dell’area metropolitana milanese, originati – secondo gli esperti – da un livello di ossigenazionefuori dall’ordinario rispetto agliabituali.che confermano, purtroppo, una situazione media annuale “” per quanto riguarda le concentrazioni di micropolveri di varia natura. Come ci spiega Amat, l’Agenzia Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, gennaio 2022 è stato uno dei mesi più inquinati dell’ultimo decennio a Milano: i ...

Advertising

Inter : ??? | VENTO FORTE 39'- Le previsioni meteo a San Siro raccontano di forti raffiche di #Barella e @Alexis_Sanchez ??… - ComuneMI : Da oggi è attivo e a disposizione dei cittadini il numero 800 210 522 per segnalare ai servizi di manutenzione del… - ComuneMI : Per il forte di vento che sta soffiando in città l’Amministrazione ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi p… - FrancescoAbba11 : RT @ilfattoblog: 'C'è una connessione fra inquinamento e pandemia: dove peggiore è la qualità dell’aria, maggiori sono i picchi di mortalit… - ilfattoblog : Forte vento al nord: standard fuorilegge anche per l’inquinamento dell’aria -