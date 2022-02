F1, Domenicali: “Quest’anno ci si aspetta di più dalla Ferrari” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Il mio sogno è avere più piloti coinvolti nella battaglia, non solo Hamilton e Verstappen”. Intervenuto a Sky Sport, il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, ha parlato della Ferrari a un mese dal via del Mondiale: “Con queste nuove macchine la volontà è valorizzare anche i piloti. La Ferrari è una di quelle dalle quali ci si aspetta di più Quest’anno. Ci hanno già fatto vedere passi in avanti l’anno scorso, ma ora devono dimostrare di essere sulla strada giusta. Avranno attenzioni ma anche pressione”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Il mio sogno è avere più piloti coinvolti nella battaglia, non solo Hamilton e Verstappen”. Intervenuto a Sky Sport, il CEO della Formula 1, Stefano, ha parlato dellaa un mese dal via del Mondiale: “Con queste nuove macchine la volontà è valorizzare anche i piloti. Laè una di quelle dalle quali ci sidi più. Ci hanno già fatto vedere passi in avanti l’anno scorso, ma ora devono dimostrare di essere sulla strada giusta. Avranno attenzioni ma anche pressione”. SportFace.

