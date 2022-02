Eutanasia: Pagano (Lega), 'relatore chiede rinvio a marzo, noi ci asteniamo' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Siamo arrivati alla conclusione. C'è stata la volontà del relatore di portare avanti nel mese di marzo questo provvedimento, per motivi regolamentari. Il nostro gruppo si asterrà sulla richiesta di rinvio". Lo ha detto in aula Alessandro Pagano, della Lega, a proposito della legge sul fine vita. "Abbiamo bisogno che il Parlamento rifletta, prenda 15 giorni di tempo per capire se ci sono le condizioni. Prendiamoci 15 giorni per verificare le condizioni per poter ulteriormente migliorare la legge", ha spiegato Pagano. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Siamo arrivati alla conclusione. C'è stata la volontà deldi portare avanti nel mese diquesto provvedimento, per motivi regolamentari. Il nostro gruppo si asterrà sulla richiesta di". Lo ha detto in aula Alessandro, della, a proposito della legge sul fine vita. "Abbiamo bisogno che il Parlamento rifletta, prenda 15 giorni di tempo per capire se ci sono le condizioni. Prendiamoci 15 giorni per verificare le condizioni per poter ulteriormente migliorare la legge", ha spiegato

Advertising

SimoneAlliva : Pagano (#Lega) cita Bersani sul #fineVita #Eutanasia - TV7Benevento : Eutanasia: Pagano, 'Lega profondamente contraria' - - SimoneAlliva : Pagano (#Lega): 'Parlano cani e porci e il Papa non può parlare perché da fastidio e allora cito tutta la dichiaraz… - SimoneAlliva : Pagano(#Lega): 'Passiamo alla legge. Siamo contrari alla negazione etica del principio di obiezione di coscienza, c… - SimoneAlliva : Pagano (#Lega) 'Il superuomo pensa di poter far nascere i figli con l'utero in affitto o uccidere con l'aborto oppu… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Pagano Eutanasia. Mantovano: Ecco perché è sbagliato dire che una legge eviterebbe il referendum ...del Testo Unico sul suicidio assistito in discussione alla Camera e il referendum sull'eutanasia ... È quello che fa, ad esempio, la proposta Pagano che mantiene il giudizio di illiceità di qualsiasi ...

La libertà di non vaccinarsi non è un diritto civile ... abortire, far figli in vitro, fumarsi una canna o ricorrere all'eutanasia senza danneggiare gli ... Come i portoghesi che non pagano il biglietto su tram e treni. I quali circolano lo stesso, tanto ...

Eutanasia: Pagano, 'Lega profondamente contraria' La Sicilia Eutanasia: Pagano (Lega), 'relatore chiede rinvio a marzo, noi ci asteniamo' Il nostro gruppo si asterrà sulla richiesta di rinvio". Lo ha detto in aula Alessandro Pagano, della Lega, a proposito della legge sul fine vita.

Eutanasia: Pagano, 'Lega profondamente contraria' Lo ha annunciato Alessandro Pagano, della Lega, in aula a Montecitorio. "E una norma profondamente eutanasica, nessuno lo può negare", ha spiegato tra l'altro Pagano parlando della "distruzione delle ...

...del Testo Unico sul suicidio assistito in discussione alla Camera e il referendum sull'... È quello che fa, ad esempio, la propostache mantiene il giudizio di illiceità di qualsiasi ...... abortire, far figli in vitro, fumarsi una canna o ricorrere all'senza danneggiare gli ... Come i portoghesi che nonil biglietto su tram e treni. I quali circolano lo stesso, tanto ...Il nostro gruppo si asterrà sulla richiesta di rinvio". Lo ha detto in aula Alessandro Pagano, della Lega, a proposito della legge sul fine vita.Lo ha annunciato Alessandro Pagano, della Lega, in aula a Montecitorio. "E una norma profondamente eutanasica, nessuno lo può negare", ha spiegato tra l'altro Pagano parlando della "distruzione delle ...