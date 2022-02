Donnarumma: “L’addio del Milan con una telefonata. Resto rossonero” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha parlato di nuovo del suo saluto commiato dall'universo rossonero. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gianluigi, ex portiere deloggi al PSG, ha parlato di nuovo del suo saluto commiato dall'universo. Le dichiarazioni

Advertising

MatteoR2798 : RT @MilanNewsit: Donnarumma e l'addio al Milan: 'L'ultima chiamata del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere' ht… - MilanPress_it : L'ex portiere rossonero #Donnarumma racconta il suo addio e osserva il #Milan del presente ??? - serieAnews_com : #Milan, #Donnarumma racconta l'addio al club: 'L'ultima volta che mi hanno chiamato lo hanno fatto per dirmi che av… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@gigiodonna1 a @Gazzetta_it: “L’addio del @acmilan con una telefonata. Resto rossonero” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #… - sandro3532 : RT @MilanNewsit: Donnarumma e l'addio al Milan: 'L'ultima chiamata del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere' ht… -