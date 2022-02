Coppa Italia, l’Inter torna subito a correre: è semifinale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il primo quarto di finale di Coppa Italia non poteva regalarci spettacolo migliore. Una partita bella, divertente e carica di emozioni ha visto l’Inter tornare subito al successo dopo il brutto ko nel derby conquistandosi l’accesso alle semifinali, dove potrebbe ritrovare proprio i rossoneri. Emozioni che inevitabilmente, hanno avuto un solo protagonista in campo: Josè Mourinho. Il ritorno a casa dello Special One Dopo 12 lunghissimi anni lo Special One è tornato a San Siro. Casa sua come lui stesso a più volte dichiarato. Cori, striscioni e applausi a scena aperta da parte di tutto lo stadio hanno omaggiato l’ex condottiero nerazzurro dal riscaldamento fino al triplice fischio di una partita che per lunghi tratti non ha avuto storia. Che non fosse stata una partita “normale” lo ... Leggi su zon (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il primo quarto di finale dinon poteva regalarci spettacolo migliore. Una partita bella, divertente e carica di emozioni ha vistoreal successo dopo il brutto ko nel derby conquistandosi l’accesso alle semifinali, dove potrebbe ritrovare proprio i rossoneri. Emozioni che inevitabilmente, hanno avuto un solo protagonista in campo: Josè Mourinho. Il ritorno a casa dello Special One Dopo 12 lunghissimi anni lo Special One èto a San Siro. Casa sua come lui stesso a più volte dichiarato. Cori, striscioni e applausi a scena aperta da parte di tutto lo stadio hanno omaggiato l’ex condottiero nerazzurro dal riscaldamento fino al triplice fischio di una partita che per lunghi tratti non ha avuto storia. Che non fosse stata una partita “normale” lo ...

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - LazioNews_24 : #Sarri e la Coppa Italia vinta con il #Sansovino: il curioso retroscena - Ronarid_ : RT @Simfrac: Il derby di coppa Italia è il 5-0 (1997) con la punizione divina di Steinar Nilsen,chi non l'ha vissuto non può capire. #milan -