Collina: «Nuovi test per fuorigioco automatico, ma non sostituisce i guardalinee» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La FIFA ha condotto ulteriori test di successo della tecnologia semiautomatica del fuorigioco (SAOT) durante la FIFA Club World Cup™ 2021 ad Abu Dhabi insieme alle animazioni 3D visualizzate sul grande schermo dello stadio e in televisione che offrono agli spettatori una visione più approfondita delle decisioni di fuorigioco. Dopo essere stato sperimentato con successo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La FIFA ha condotto ulterioridi successo della tecnologia semiautomatica del(SAOT) durante la FIFA Club World Cup™ 2021 ad Abu Dhabi insieme alle animazioni 3D visualizzate sul grande schermo dello stadio e in televisione che offrono agli spettatori una visione più approfondita delle decisioni di. Dopo essere stato sperimentato con successo L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Collina: «Nuovi test per fuorigioco automatico, ma non sostituisce i guardalinee»: La FIFA ha… - CalcioFinanza : Collina: «Continuiamo a fare nuovi test per il fuorigioco automatico, ma non sostituirà i guardalinee»… -

Ultime Notizie dalla rete : Collina Nuovi Abbiamo uno straziante bisogno di uomini buoni Alessandro Gnocchi Abito in una casa di collina e userò la macchina tre volte al mese. E, sempre come Battiato in Giubbe Rosse, con duemila ... per guardare veramente oltre i reticolati dei nuovi lager ...

New York Fashion Week 2022, il calendario sfilate - I nuovi nomi ormai già cult chiudono il 16, come i re dell'inclusività, Collina Strada e Telfar ; quest'ultimo, ha già annunciato uno spettacolo - evento. Leggi anche › Cos'è successo alla New ...

Collina: «Nuovi test per fuorigioco automatico, ma non sostituisce i guardalinee» Calcio e Finanza MASSAROSA: NUOVI INVESTIMENTI DI GAIA SUL TERRITORIO PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA Le fognature in collina poi rappresenteranno una rivoluzione dal punto ... concentrati a risolvere le criticità legate alla torbidità dell’acqua. Nuova forza certamente proviene dai finanziamenti che ...

Collina: «Nuovi test per fuorigioco automatico, ma non sostituisce i guardalinee» La FIFA ha condotto ulteriori test di successo della tecnologia semiautomatica del fuorigioco (SAOT) durante la FIFA Club World Cup™ 2021 ad Abu Dhabi insieme alle animazioni 3D visualizzate sul grand ...

Alessandro Gnocchi Abito in una casa die userò la macchina tre volte al mese. E, sempre come Battiato in Giubbe Rosse, con duemila ... per guardare veramente oltre i reticolati deilager ...nomi ormai già cult chiudono il 16, come i re dell'inclusività,Strada e Telfar ; quest'ultimo, ha già annunciato uno spettacolo - evento. Leggi anche › Cos'è successo alla New ...Le fognature in collina poi rappresenteranno una rivoluzione dal punto ... concentrati a risolvere le criticità legate alla torbidità dell’acqua. Nuova forza certamente proviene dai finanziamenti che ...La FIFA ha condotto ulteriori test di successo della tecnologia semiautomatica del fuorigioco (SAOT) durante la FIFA Club World Cup™ 2021 ad Abu Dhabi insieme alle animazioni 3D visualizzate sul grand ...