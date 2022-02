Codacons chiede a Lercio di smentire un articolo con un loro attacco a Papa Francesco | “Vi riveliamo una cosa Tutte le notizie che pubblichiamo sono false”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Il, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ci invita formalmente a dare smentita dell’esistenza delcomunicato ufficiale citato nel nostro”. Così la pagina satiricain un post pubblicato su Facebook nella tarda mattinata di oggi 9 febbraio. E ancora: “L’è ‘Ha detto Dio, Cristo.contro l’intervento diin tv da Fazio‘ , quindi smentiamo prontamente: il comunicato è falso. L’interoè falso. Ne approfittiamo anche per rivelare, consapevoli di infliggere una grossa delusione ai nostri lettori, che purele altreche abbiamo pubblicato finora ...

Advertising

MattiaCantator2 : RT @CharlyMatt: Il Codacons chiede a Lercio di smentire un loro articolo perché falso. Cc @Fedez - Nanoalto : RT @leliocamilleri: Il #codacons chiede a Lercio di smentire una notizia falsa. Lercio denuncia il #codacons per concorrenza sleale. - hronir : RT @CharlyMatt: Il Codacons chiede a Lercio di smentire un loro articolo perché falso. Cc @Fedez - patrickjachini : RT @CharlyMatt: Il Codacons chiede a Lercio di smentire un loro articolo perché falso. Cc @Fedez - miticovins : RT @CharlyMatt: Il Codacons chiede a Lercio di smentire un loro articolo perché falso. Cc @Fedez -

Ultime Notizie dalla rete : Codacons chiede

Lo denuncia il, cheal Governo di intervenire a tutela delle tasche delle famiglie. "Oggi la benzina costa il 22,3% in più rispetto ad un anno fa, mentre per il gasolio si spende il ...Lo denuncia oggi il, cheal Governo di intervenire a tutela delle tasche delle famiglie. 'Oggi la benzina costa il 22,3% in più rispetto ad un anno fa, mentre per il gasolio si spende ...Il Codacons ha intimato alla pagina satirica Lercio di precisare di non aver mai attaccato Papa Francesco dopo l'intervento a "Che tempo che fa" ...Lercio è finito nel mezzo di un malinteso coinvolgente, nessuna sorpresa, il Codacons. La premessa: ricorderete, di qualche ...