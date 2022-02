Campania, nel “Deluchistan” restano le mascherine all’aperto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) mascherine addio, anzi no, nessuna cancellazione però ci stiamo pensando. “Le toglieremo all’aperto”, “no anche al chiuso”, “sì ma se vivete in Campania dovete indossarle sempre e comunque”. Come tutte le restrizioni che riguardano la lotta al Covid, anche sui Dpi facciali siamo alla solita Babele incomprensibile. Con una certezza, per ora: il Re dei chiusuristi, ovvero il governatore della Campania De Luca, un po’ per far dispetto a Draghi e un po’ per non perdere le imitazioni di Crozza, non intende fare passi indietro. Ed è pronto a firmare un’ordinanza che obbligherà i campani a portare la mascherina fino a marzo. Anche all’aperto. L’unica cosa certa per ora è che da venerdì all’aperto potremo respirare senza filtro (abolizione di una misura inutile, spacciata per grande ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 9 febbraio 2022)addio, anzi no, nessuna cancellazione però ci stiamo pensando. “Le toglieremo”, “no anche al chiuso”, “sì ma se vivete indovete indossarle sempre e comunque”. Come tutte le restrizioni che riguardano la lotta al Covid, anche sui Dpi facciali siamo alla solita Babele incomprensibile. Con una certezza, per ora: il Re dei chiusuristi, ovvero il governatore dellaDe Luca, un po’ per far dispetto a Draghi e un po’ per non perdere le imitazioni di Crozza, non intende fare passi indietro. Ed è pronto a firmare un’ordinanza che obbligherà i campani a portare la mascherina fino a marzo. Anche. L’unica cosa certa per ora è che da venerdìpotremo respirare senza filtro (abolizione di una misura inutile, spacciata per grande ...

