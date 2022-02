Borussia Dortmund | Haaland via | una big fa sul serio

Advertising

Commenta per primo L'allenatore del Bayern Monaco, Nagelsmann si appresta a salutare un difensore sul mercato in uscita destinato a fine stagione al: ' Sule ? Va via per avere più soldi...'.EMPOLI - Finisce il sogno dell'Empoli di Antonio Buscè in Youth League. Gli azzurri cadono per 3 - 5 al "Castellani" contro ilDortmuind che si qualifica agli ottavi della prestigiosissima competizione giovanile. Grande protagonista della gara il classe 2003 Luca Magazzu (foto Empoli FC) autore di una doppietta. L'...Lewandowski sogna di giocare nel Real Madrid da parecchio tempo, anzi quando militava nel Borussia Dortmund sembrava sul punto di realizzare il sogno ma il suo vecchio agente aveva già dato la parola ...Sconfitto anche l'Empoli che non è riuscito nell'impresa contro il Borussia Dortmund perdendo per 3-5. Alla formazione toscana va comunque un meritatissimo applauso dopo il cammino realizzato nella ...