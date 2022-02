Bella Hadid posa senza fotoritocco… poi dona cappotti ai senzatetto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bella Hadid l’aveva dichiarato a inizio dicembre: “Mi sono ripresa il mio corpo”, in riferimento alla sua nuova collaborazione con Victoria’s Secret. Dopo un cambio radicale ai vertici, il colosso di biancheria intima ha completamente rivisto il suo approccio alla figura femminile, trasformando gli Angeli in VS Collective Member, donne indipendenti e sicure di sé. Per questo la Hadid ha deciso di tornare a lavorare con l’azienda. Adesso, in occasione dell’imminente San Valentino, ha preteso e ottenuto di poter posare in una campagna senza fotoritocco. In intimo con le smagliature Reggicalze floreali, slip con sensuali aperture posteriori, reggiseni push-up, dettagli di strass: le chiavi per una festa degli innamorati bollente ci sono tutte. A presentare i capi migliori di Victoria’s Secret ci pensa ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022)l’aveva dichiarato a inizio dicembre: “Mi sono ripresa il mio corpo”, in riferimento alla sua nuova collaborazione con Victoria’s Secret. Dopo un cambio radicale ai vertici, il colosso di biancheria intima ha completamente rivisto il suo approccio alla figura femminile, trasformando gli Angeli in VS Collective Member, donne indipendenti e sicure di sé. Per questo laha deciso di tornare a lavorare con l’azienda. Adesso, in occasione dell’imminente San Valentino, ha preteso e ottenuto di poterre in una campagnafotoritocco. In intimo con le smagliature Reggicalze floreali, slip con sensuali aperture posteriori, reggiseni push-up, dettagli di strass: le chiavi per una festa degli innamorati bollente ci sono tutte. A presentare i capi migliori di Victoria’s Secret ci pensa ...

