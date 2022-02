Atp Dallas 2022 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 9 febbraio con Seppi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il, glie l’didell’Atp di, per quanto riguarda la giornata di. Si comincia alle ore 19 italiane con le sfide Adrian Mannarino-Steve Johnson e Daniel Altmeier-Andreas. In campo anche la testa di serie numero uno Taylor Fritz, che incontrerà Jack Sock, e l’italiano Thomas Fabbiano, che se la vedrà con Liam Broady. Di seguito ilcompleto di giornata con gliitaliani (sette ore in più rispetto a). STADIUM Dalle ore 19.00 Mannarino (5) vs Johnson A seguire Thompson vs Nakashima (8) A seguire Hach Verdugo/Reyes-Varela vs Kudla/Schnur Non prima delle 2.00 Anderson vs Isner (3) A seguire Fritz (1) vs ...