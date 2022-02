Amici 21 | Anna Pettinelli ha dei ripensamenti | Albe è a rischio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)CHIEDE DI INCONTRARE: LA PROFESSORESSA DELLA CATTEDRA DI CANTO METTE IN DISCUSSIONE IL SUO ALLIEVO Il serale della ventunesima edizione disi avvicina e ogni insegnante ragiona sulle squadre.non sa se portarci uno dei suoi cantanti,, nonostante qualche tempo fa si sia aggiudicato il suo primo disco d’oro. LEGGI ANCHE21, Serena Carella si sente male: lo sfogo con il maestro Todaro Nella puntata del daytime di21 andata in onda su Canale 5 il 9 Febbraio, viene mostrato un colloquio avuto tra il cantantee la sua professoressa,. Il giovane allievo fa parte della classe attuale fin dall’inizio delle prime ...

Advertising

361_magazine : - anna_rattenni : RT @Yuki47604868: @ilcircodiamici @anna_rattenni @cosmaryfas Si possono contare sulle dita di una mano. Cosmary si aggiunge a Miguel e Albe… - Yuki47604868 : @ilcircodiamici @anna_rattenni @cosmaryfas Si possono contare sulle dita di una mano. Cosmary si aggiunge a Miguel… - anna_rattenni : RT @ilcircodiamici: noi ridiamo e scherziamo ma io penso davvero che cosmary sia una delle ragazze più educate, dolci, umili e rispettose m… - nadiabalestri : @_CarlaQ_ A San Vito abbiamo trovato le cucce degli amici cucciolotti. Non ti dico la gioia di Anna. E per festeggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Anna

(Aggiornamento diMontesano), John Erik protagonista del videoclip di Gianni Morandi/ "Di notte piangevo?"2021/2022, anticipazioni puntata 9 febbraio Il daytime di21 t orna ...Nella prima puntata ci sarà l'incontro conCarrino, la donna che per trent'anni è stata la ... "Non eravamo, ci amavamo", dice. E poi arrivano a massacrarsi l'uno con altro". Nel futuro di ...O ad Amici 21 Albe cambia qualcosa o lei lo eliminerà. Sebbene fino ad oggi Anna Pettinelli abbia difeso il suo allievo davanti agli ultimi posti in classifica adesso le cose stanno per cambiare. Il ...Quando manca poco più di un mese all'inizio del serale di Amici, un allievo ha ricevuto una brutta notizia. Nel corso del daytime che è stato mandato in onda il 9 febbraio, Anna Pettinelli ha ...