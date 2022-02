Zouma prende a calci il suo gatto, rischia fino a 5 anni di reclusione (VIDEO) (Di martedì 8 febbraio 2022) Scene vergognose che non sono affatto passare inosservate quelle rese note dal Sun che ha ripreso un VIDEO pubblicato dal fratello di Kurt Zouma che riprendono il 27 enne difensore del West Ham e della nazionale francese maltrattare il suo gatto. Tanti i commenti di indignazione per le immagini che riprendono Zouma prendere letteralmente a calcio il suo animale domestico come se fosse un pallone da rinviare, con diverse risate di sottofondo “È un VIDEO sconvolgente. Non è mai accettabile prendere a calci, picchiare o schiaffeggiare un animale, che sia per punizione o altro. Siamo così grati alle persone che ci segnalano sospette aggressioni agli animali e vorremmo rassicurare le persone che indagheremo sempre su eventuali reclami che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Scene vergognose che non sono affatto passare inosservate quelle rese note dal Sun che ha ripreso unpubblicato dal fratello di Kurtche riprendono il 27 enne difensore del West Ham e della nazionale francese maltrattare il suo. Tanti i commenti di indignazione per le immagini che riprendonore letteralmente ao il suo animale domestico come se fosse un pallone da rinviare, con diverse risate di sottofondo “È unsconvolgente. Non è mai accettabilere a, picchiare o schiaffeggiare un animale, che sia per punizione o altro. Siamo così grati alle persone che ci segnalano sospette aggressioni agli animali e vorremmo rassicurare le persone che indagheremo sempre su eventuali reclami che ...

