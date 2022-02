WTA San Pietroburgo 2022 | Maria Sakkari avanza a fatica sulla Potapova Ok Kvitova e Ostapenko

(Di martedì 8 febbraio 2022) Non c’è più presenza italiana a Sancon l’eliminazione prematura di Camila Giorgi, ma il torneo 500 WTA continua. Nessuna sorpresa in questa seconda giornata di partita, con le favorite che hanno proseguito con il loro cammino. Vittoria faticosissima per la prima testa di serie, la greca, che in una partita assai fallosa al servizio deve affrontare l’enormità di quattordici palle break per avere ragione della russa Anastasia, poi sconfitta con un doppio 6-4; al secondo russo un’altra russa, la giustiziera della Giorgi Ekaterina Alexandrova. Molto più facile invece l’impegno di Petra, sesta favorita del seeding, che nel giro di un’oretta ha eliminato la qualificata tedesca Jule Niemeier. Bene anche la lettone Jelena, che supera di ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodiPietroburgo 2022 per la giornata di mercoledì 9 febbraio. Le prime a scendere in campo saranno la kazaka Rybakina e la padrona di casa Gracheva per il loro match d'esordio nell'evento. Poi ...La bella tennista croata naturalizzata australiana ha deciso di partecipare al Qatar Totalenergies Open, in programma dal 20 febbraio prossimo. Lady Berrettini è già in partenza. Aveva lasciato l'...Non c’è più presenza italiana a San Pietroburgo con l’eliminazione prematura di Camila Giorgi, ma il torneo 500 WTA continua. Nessuna sorpresa in questa seconda giornata di partita, con le favorite ...È in corso da ieri, a San Pietroburgo, il primo WTA 500 della stagione. L’unica italiana presente in tabellone era Camila Giorgi, uscita di scena all’esordio contro la russa Aleksandrova. Oggi sono ...