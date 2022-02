Ucraina, incontro tra Putin e Macron, spiragli per una soluzione diplomatica (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente russo ha assicurato di essere disposto a fare di tutto per trovare compromessi ed evitare una escalation militare. Per il presidente francese, che oggi sarà a Kiev, tra Russia e Francia ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente russo ha assicurato di essere disposto a fare di tutto per trovare compromessi ed evitare una escalation militare. Per il presidente francese, che oggi sarà a Kiev, tra Russia e Francia ...

Advertising

SkyTG24 : #Ucraina, incontro #JoeBiden-Scholz: “Se #Russia invade, tutta la Nato è pronta a reagire” - Agenzia_Ansa : 'La non espansione della Nato e il suo non dispiegamento dei sistemi di combattimento sulla frontiera russa': sono… - Corriere : Putin e Macron, incontro a Mosca sulla crisi in Ucraina: «Evitiamo insieme la guerra» - NapoletanoFier1 : RT @heliandros: #Ucraina, l'incontro tra #Putin e #Macron si è svolto in un clima informale e molto confidenziale. - JanuszSibora : RT @rassegnally: #Ucraina Qualche spiraglio dopo l’incontro tra #Putin e #Macron. Il russo: una guerra non avrebbe vincitori. Il francese o… -