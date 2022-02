Traffico Roma del 08-02-2022 ore 11:30 (Di martedì 8 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati ci sono problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare o un incidente provoca incolonnamenti tra la Prenestina e il bivio con la Roma Napoli in direzione quindi dell’appia altro incidente sempre in carreggiata interna Attenzione ci sono code tra l’uscita Pontina Eur è il bivio per la Roma Fiumicino in direzione quindi Aurelia alla Garbatella la polizia locale Ci segnala un incidente in Piazza Bartolomeo Romano all’intersezione con via Luigi fincati ci troviamo a ridosso del Palladium raccomandiamo le dovute attenzioni e restano di San la più a causa di un incidente avvenuto in via Appia Nuova all’altezza di via Camilla la zona è quella prossima la fermata di Furio Camillo inevitabili le code in direzione del centro incidente in via Spartaco ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati ci sono problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare o un incidente provoca incolonnamenti tra la Prenestina e il bivio con laNapoli in direzione quindi dell’appia altro incidente sempre in carreggiata interna Attenzione ci sono code tra l’uscita Pontina Eur è il bivio per laFiumicino in direzione quindi Aurelia alla Garbatella la polizia locale Ci segnala un incidente in Piazza Bartolomeono all’intersezione con via Luigi fincati ci troviamo a ridosso del Palladium raccomandiamo le dovute attenzioni e restano di San la più a causa di un incidente avvenuto in via Appia Nuova all’altezza di via Camilla la zona è quella prossima la fermata di Furio Camillo inevitabili le code in direzione del centro incidente in via Spartaco ...

Advertising

fattoquotidiano : “Blocchiamo le strade contro il collasso del clima” Chi sono gli attivisti del movimento ambientalista @XrItaly che… - zazagab2 : RT @fattoquotidiano: “Blocchiamo le strade contro il collasso del clima” Chi sono gli attivisti del movimento ambientalista @XrItaly che ha… - floyd2012 : RT @fattoquotidiano: “Blocchiamo le strade contro il collasso del clima” Chi sono gli attivisti del movimento ambientalista @XrItaly che ha… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via del Trullo, tra via della Magliana e via Portuense - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via del Serafico, tra via Laurentina e via del Tintoretto -