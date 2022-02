Test Portimao | novità per Ducati | cambiano serbatoio e forcellone sulla Panigale V4R - News

Advertising

gponedotcom : Sfida incandescente in questo martedì con i primi tre racchiusi in soli 132 millesimi, 4° Rinaldi seguito da Locate… - corsedimoto : TEST SUPERBIKE - Sfida a tre nella prima giornata di prove a Portimao con Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu ed Alva… - bonosjrvm : Resultado SBK Test Portimao Pretemporada 2022 tarde 8-2-2022 #PortimaoTest #Day1 #SBK #WSBK #Test #Portimao… - infoitsport : Superbike, Test Portimao day-1: tempi e classifica provvisoria - infoitsport : Test Portimao: Rea comanda di un soffio su Razgatlioglu a metà giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Test Portimao

E' risaputo che Ducati ha sempre un asso della manica in termini di novità tecniche , ed anche oggi se n'è avuta la prova. Nel primo giorno didiinfatti il team Ducati Aruba ha sfoggiato sulla Panigale V4 R di Alvaro Bautista alcune novità, per aiutare lo spagnolo a ritrovare subito la giusta confidenza. Serbatoio e forcellone ..., è iniziata l'avventura di Petrucci targata MotoamericaSi chiude la prima giornata di Superbike Test a Portimao, ai primi 3 posti è già sfida mondiale con Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista racchiusi in 1/10 di secondo. Se queste sono le ...Prima del trasferimento definitivo negli USA, però, per Petrucci c’è stato il tempo di una prima uscita con la sua Ducati Panigale V4R a Portimao, visto che il suo team ha sfruttato i test della ...