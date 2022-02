Tante idee creative per usare i dischi di legno in modo originale. (Di martedì 8 febbraio 2022) I dischi di legno, sono un materiale perfetto, con il quale poter realizzare dei complementi d’arredo fantastici. Ecco qualche idea davvero strepitosa, assolutamente da copiare. Tante idee creative per usare i dischi di legno in modo originale Sottobicchieri Dall’aspetto molto elegante, questi sottobicchieri sono stati creati utilizzando un solo disco di legno. Fonte immagine Porta foto Semplice da creare, ma di grande effetto è questa cornice ideale per poter contenere i vostri ricordi fotografici. Per farla vi serviranno dei dischi di legno molto piccoli. Fonte immagine Tavolo da salotto Dopo aver aggiunto dei pezzi di ferro ricurvi sotto un pezzo di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 8 febbraio 2022) Idi, sono un materiale perfetto, con il quale poter realizzare dei complementi d’arredo fantastici. Ecco qualche idea davvero strepitosa, assolutamente da copiare.perdiinSottobicchieri Dall’aspetto molto elegante, questi sottobicchieri sono stati creati utilizzando un solo disco di. Fonte immagine Porta foto Semplice da creare, ma di grande effetto è questa cornice ideale per poter contenere i vostri ricordi fotografici. Per farla vi serviranno deidimolto piccoli. Fonte immagine Tavolo da salotto Dopo aver aggiunto dei pezzi di ferro ricurvi sotto un pezzo di ...

