Speed skating, Pechino 2022: oro e argento ai Paesi Bassi, vince Kjeld Nuis. 25° Trentini (Di martedì 8 febbraio 2022) Dominio olandese nei 1500 metri maschili dello Speed skating, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sul National Speed skating Oval gli alfieri dei Paesi Bassi hanno dato spettacolo, monopolizzando i primi due posti della classifica finale. A vincere l’oro a Cinque Cerchi, confermandosi campione olimpico a distanza di quattro anni, è stato Kjeld Nuis. Una prestazione impressionante quella della neerlandese che, firmando il nuovo record olimpico di 1:43.210, si è imposto con 0.34 sul connazionale Thomas Krol e di 1.03 sul coreano Min Seok Kim. Deludente la prestazione del n.1 di Coppa del Mondo Joey Mantia, solo sesto a 2.05, e grande controprestazione del padrone di casa Zhongyan Ning settimo a ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Dominio olandese nei 1500 metri maschili dello, gara valida per le Olimpiadi Invernali di(Cina). Sul NationalOval gli alfieri deihanno dato spettacolo, monopolizzando i primi due posti della classifica finale. Are l’oro a Cinque Cerchi, confermandosi campione olimpico a distanza di quattro anni, è stato. Una prestazione impressionante quella della neerlandese che, firmando il nuovo record olimpico di 1:43.210, si è imposto con 0.34 sul connazionale Thomas Krol e di 1.03 sul coreano Min Seok Kim. Deludente la prestazione del n.1 di Coppa del Mondo Joey Mantia, solo sesto a 2.05, e grande controprestazione del padrone di casa Zhongyan Ning settimo a ...

