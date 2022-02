Sopravvive per due giorni a bordo di un materassino su un lago quasi ghiacciato: ecco come si è salvata (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha galleggiato per due giorni in un lago dove le temperature arrivano a 10 gradi sotto zero. Lei, Connie, si trovava sopra un materassino gonfiabile e lì è restata per 48 ore, spostandosi sospinta dai venti ghiacciati per oltre tre chilometri. La notizia la riporta, tra gli altri, il Daily Mail. Siamo in Oklaoma, il lago è il Texoma. A salvare Connie sono stati Christian Sosa, capotreno, e Justin Luster, ingegnere ferroviario, che l’hanno vista dal treno mentre, ormai arrivata sulla sponda vicino alla ferrovia, si sbracciava come poteva per ottenere aiuto e attenzione. I due stavano percorrendo la tratta ferroviaria da Madill, Oklahoma, a Irving, in Texas. Connie era sdraiata in terra e si stava aggrappando al materasso, gridando aiuto. I due hanno subito hanno fermato il convoglio e portato Connie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha galleggiato per duein undove le temperature arrivano a 10 gradi sotto zero. Lei, Connie, si trovava sopra ungonfiabile e lì è restata per 48 ore, spostandosi sospinta dai venti ghiacciati per oltre tre chilometri. La notizia la riporta, tra gli altri, il Daily Mail. Siamo in Oklaoma, ilè il Texoma. A salvare Connie sono stati Christian Sosa, capotreno, e Justin Luster, ingegnere ferroviario, che l’hanno vista dal treno mentre, ormai arrivata sulla sponda vicino alla ferrovia, si sbracciavapoteva per ottenere aiuto e attenzione. I due stavano percorrendo la tratta ferroviaria da Madill, Oklahoma, a Irving, in Texas. Connie era sdraiata in terra e si stava aggrappando al materasso, gridando aiuto. I due hanno subito hanno fermato il convoglio e portato Connie ...

