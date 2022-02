Sedia a rotelle addio: così i paralizzati tornano a camminare (Di martedì 8 febbraio 2022) Si scrive "intelligenza artificiale", si legge "nuova vita" per chi ha patologie che fino a qualche anno fa costringevano una vita di rinunce. Pensiamo a cosa significa essere costretti sulla Sedia a rotelle per un incidente o... Leggi su today (Di martedì 8 febbraio 2022) Si scrive "intelligenza artificiale", si legge "nuova vita" per chi ha patologie che fino a qualche anno fa costringevano una vita di rinunce. Pensiamo a cosa significa essere costretti sullaper un incidente o...

Advertising

JunipersV : Ora non me ne tengo più mezza dentro le sparo tutte fuori,a quasi 50 ma scusate ad essere gentile ed accomodante so… - eele_naa : @perissinottii @bosio_christian quello della sedia a rotelle inteso come quasi amici - perissinottii : @bosio_christian io non ho pianto vedendolo ma tecnicamente quello del tipo in sedia a rotelle dovrebbe fare effetto - vilma25909759 : @marcopiaiasj Per Paolo P. che non crede in Gesù e, dopo un incidente, è su una sedia a rotelle. Giovedì 10 febbraio è il suo compleanno ???? - barabimkingjagg : Quando ce l’ho con qualcuno non gli auguro mai di morire perché la peggiore minaccia di mia madre era quella di far… -