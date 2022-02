Saman Abbas, analizzati i resti ritrovati: ecco cosa è emerso (Di martedì 8 febbraio 2022) Gli esami effettuati presso i laboratori di medicina legale di Modena hanno infatti escluso che possano trattarsi di resti umani e hanno invece confermato l'origine animale: secondo quanto riferito dagli esperti è probabile che che appartengano a un maiale o a un cinghiale. La conferma dopo le analisi di laboratorio I resti erano stati trovati dagli inquirenti durante le ricerche della 18enne pachistana scomparsa il 30 aprile scorso proprio da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e che secondo gli inquirenti è stata uccisa dalla sua famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato con un cugino più grande. Il corpo di Saman però non è stato ancora ritrovato e in questi lunghi mesi insieme alle indagini sui responsabili del suo omicidio sono andate avanti anche le ricerche della giovane pachistana che purtroppo hanno ... Leggi su howtodofor (Di martedì 8 febbraio 2022) Gli esami effettuati presso i laboratori di medicina legale di Modena hanno infatti escluso che possano trattarsi diumani e hanno invece confermato l'origine animale: secondo quanto riferito dagli esperti è probabile che che appartengano a un maiale o a un cinghiale. La conferma dopo le analisi di laboratorio Ierano stati trovati dagli inquirenti durante le ricerche della 18enne pachistana scomparsa il 30 aprile scorso proprio da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e che secondo gli inquirenti è stata uccisa dalla sua famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato con un cugino più grande. Il corpo diperò non è stato ancora ritrovato e in questi lunghi mesi insieme alle indagini sui responsabili del suo omicidio sono andate avanti anche le ricerche della giovane pachistana che purtroppo hanno ...

