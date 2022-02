"Salvare le periferie col rap". Ultimo abbaglio della sinistra

(Di martedì 8 febbraio 2022) Gli arresti a catena svelano un'illusione imbarazzante. Questi conflitti non si affrontano con buonismi e tweet

Gli arresti a catena svelano un'illusione imbarazzante. Questi conflitti non si affrontano con buonismi e tweet...alla rete clandestina organizzata dall'arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa perchi ... due generazioni di rom: una è finita nei campi di concentramento, l'altra nei campi alle...Salvo scoprire che alcune delle loro misure — ed è anche ... con formule di impact investing per creare contesti sociali, specialmente nelle periferie e nel Mezzogiorno di vivibilità e fiducia nella ...Gli arresti a catena svelano un'illusione imbarazzante. Questi conflitti non si affrontano con buonismi e tweet ...