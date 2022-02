Ricordate Giorgio Pasotti in Distretto di Polizia? La sua uscita di scena spiazzò tutti (Di martedì 8 febbraio 2022) Giorgio Pasotti ha recitato in numerosi film e serie tv. lo Ricordate in Distretto di Polizia? Giorgio Pasotti è nel cast della nuova fiction Lea-Un nuovo giorno. L’attore veste i panni del medico Marco Colomba. Nella serie è il marito di Lea Castelli, la protagonista interpretata da Anna Valle. Lea è un’infermiera pediatrica che torna L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 8 febbraio 2022)ha recitato in numerosi film e serie tv. loindiè nel cast della nuova fiction Lea-Un nuovo giorno. L’attore veste i panni del medico Marco Colomba. Nella serie è il marito di Lea Castelli, la protagonista interpretata da Anna Valle. Lea è un’infermiera pediatrica che torna L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

mereu_giorgio : RT @Moonlightshad1: Ma ve le ricordate le frattaglie italomorte che minacciavano di querela chi parlava di #renzi a libro paga del regime?… - giorgio_msc : ma voi ricordate che ? - giorgio_vitali : @ChanceGardiner È giusto, le regole si rispettano. Ricordate la storia del semaforo? Ecco... - BoveriEmanuele : @barbarab1974 Ma ricordate o no Giorgio Palù prima che venisse messo alla presidenza dell'AIFA ??? - pippo121949 : @NicolaPorro sta provocando artatamente la @GiorgiaMeloni per farla sembrare come il compianto Giorgio #Almirante,… -