Renzo Rosso a Sky | «Prestissimo quoteremo OTB-Diesel in Borsa»

Ultime Notizie dalla rete : Renzo Rosso Renzo Rosso: 'Quotazione progetto a medio termine. Famiglia manterrà maggioranza' È quanto ha dichiarato l'imprenditore Renzo Rosso - che con la sua holding OTB (Only The Brave) controlla marchi dell'abbigliamento come Diesel, Marni e Jil Sander - in un'intervista ad Affari e ...

Top Manager Reputation: sul podio Starace (Enel), Descalzi (Eni) e Messina (Intesa Sanpaolo) ... Remo Ruffini di Moncler (12°, 61.29), azienda premiata da Deloitte per la costanza delle sue performance di crescita e che muove i primi passi nel metaverso, e Renzo Rosso di OTB (15°, 57.96), che ...

“Bonus da 50 euro per chi si vaccina contro il Covid”, l’iniziativa dell’imprenditore italiano Renzo Rosso prova a incentivare la campagna vaccinale anti-Covid regalando buoni pasto, attraverso la sua Fondazione Otb. Il manager proprietario del marchio d’abbigliamento Diesel ...

Vino: Fondazione Enpaia acquista il 4% di Masi agricola Si tratta del secondo ingresso nel capitale di Masi Agricola, dopo che nel 2021 Renzo Rosso, fondatore di Diesel, aveva rivelato il 7,5% delle quote societarie. Fondazione Enpaia acquista il 4% di ...

