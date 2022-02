Reddito di cittadinanza | truffa milionaria | 960 indagati

Advertising

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, scoperta truffa da sei milioni a Torino: 960 persone indagate - Adnkronos : #Redditodicittadinanza, truffa colossale a #Torino: quasi 1.000 indagati. - MediasetTgcom24 : Reddito di cittadinanza, scoperta truffa da sei milioni: 960 indagati a Torino #torino #poliziamunicipaleditorino… - 3214Sb : @EmilianoBechini Nessuno si ribella xché hanno il reddito di cittadinanza... - RaffaelePizzati : RT @AndreaLompio53: Reddito di cittadinanza, maxi truffa da 6 milioni a #Torino: 960 indagati. Torino non smette di stupirci... ???? -

Il bonus disabili è cumulabile con ildie non concorre alla formazione dele decade in caso di decesso del figlio, di perdita della potestà genitoriale e affidamento del ...I carabinieri di Massa Carrara hanno denunciato 27 persone per indebita percezione deldi. Come spiegato in una nota dell'Arma, allo stato attuale degli accertamenti, i 27 individui avrebbero percepito contributi senza averne diritto per un importo complessivo di ...Di Alessia TripodiSi moltiplicano i bonus per i cittadini, ma quanto tempo ed energie si sprecano in fila agli sportelli per capire se si hanno ...Roma, 8 feb. (askanews) - Scoperta nel Lazio, nel Frusinate, una truffa riguardante il reddito di cittadinanza: denunciati dieci cittadini extracomunitari, ospitati in una cooperativa sociale, in ...