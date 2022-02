Quote rosa a chi?

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’Italia è senz’altro il peggior paese d’Europa per divario di occupazione tra uomo e donna e le norme sulle quotenon sono sufficienti, solo in una società in cui verrà dato valore al merito, verranno raggiunte le pari opportunità. Maddalena Boffoli si batte da tempo come avvocato in ambito legale sull’argomento, per il raggiungimento di una consapevolezza culturale non solo fatta di norme. Agire sul piano culturale quindi, prima ancora che su quello normativo. Spingere le donne a rivendicare parità di diritti, rifiutando l’accettazione dello status quo. Premesso che la questione di genere è la conseguenza di una serie di componenti tra loro interconnesse, un cambio culturale può favorire e imporre nuove norme che abbiano poi riflessi anche sul sistema economico, ma anche l’applicazione delle norme, che favorisce un mutamento del sistema economico, può trovare ...