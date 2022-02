Primark vende abiti per bambini con messaggi “sessisti”? La denuncia di una scrittrice

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il celebre marchioè stato accusato dire “per” che incoraggerebbero le bimbe a essere “grate” e “umili”. Kate Long, insegnante e, ha condiviso un post su Twitter condannando i “enormemente” che ha trovato su molti dei vestiti dadi. L’autrice ha condiviso online immagini di top per bambine che avevano stampato su di loro frasi come: “Sii gentile”, “La gentilezza vince sempre”, “Grata, umile e ottimista” e “Sii buona, fai del bene” . Strap in for a thread about the hugely sexist messaging on children’s clothing at @. The store I popped into was in Chester but of course it’s a nationwide ...